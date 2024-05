Aci, progetto "La Strada Giusta" giunto alla decima edizione

Il 16 maggio 2024 dalle 9 alle 12 al teatro San Marco di Vicenza avrà luogo l'evento conclusivo della X^ edizione del progetto "La Strada Giusta", realizzato dalla Prefettura e dall'Ufficio scolastico Provinciale in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Sezione di Polizia Stradale, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Suem 118, l'Aci Vicenza, i Comandi di Polizia Locale del territorio e con il sostegno dei Lions Club e della Fondazione delle Bcc della provincia di Vicenza.

Il progetto, finalizzato a sensibilizzare e responsabilizzare i giovani verso una corretta e consapevole condotta di guida, è stato strutturato su tre incontri, rivolti alle classi terze e quarte degli Istituti scolastici superiori della provincia.

Al termine, i ragazzi sono stati invitati a partecipare al concorso "Be cool drive safely" con la produzione di uno spot video in materia di sicurezza stradale. Tanti e i lavori presentati, valutati da una giuria composta dai rappresentanti dei vari partner del progetto e da due rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti. L'evento del 16 maggio, che celebra il decennale del progetto, prevede la proiezione dei migliori 10 video e la proclamazione dei vincitori.

L'obiettivo è condividere l'importanza di adottare uno stile di vita sano e rispettoso dei valori della vita e delle relazioni sociali, anche in relazione agli obiettivi 3 e 11 dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: "Assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte le età" e "Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili".

A seguire, nel cortile esterno, le ragazze ed i ragazzi potranno assistere alla simulazione di un intervento di gestione di un incidente stradale ed esibizioni pratiche a cura dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Locale di Vicenza.



