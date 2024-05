Si rovescia trattore in canale, morto 61enne nel vicentino

Un uomo di 61 anni è morto dopo il rovesciamento del trattore con cui stava falciando l'erba. Il fatto è avvenuto a Nanto (Vicenza) Il mezzo - secondo la ricostruzione dei Vigili del fuoco giunti sul posto - si è rovesciato in un canale di scolo a bordo strada con l'uomo alla guida che è rimasto schiacciato dal mezzo.

I pompieri accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza il mezzo. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem 118 è stata solo constatata la morte del 61enne.

Successivamente i Vigili del fuoco hanno recuperato il trattore con l'autogrù arrivata dal comando di Padova. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del sinistro.



