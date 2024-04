Transizione 5.0, Urso benefici fiscali superiori a 4.0

I benefici fiscali che saranno introdotti dal piano Transizione 5.0 rispetto al precedente Industria 4.0 "sono assolutamente superiori per le imprese". Lo ha chiarito a Padova il ministro Adolfo Urso, a margine di un convegno organizzato da Confindustria Veneto Est e Camera di commercio. "Perchè parliamo di crediti fiscali - ha puntualizzato Urso - che possono giungere al 45% negli anni 2024-2025, quindi un aumentare di risorse pubbliche investire pari a oltre 13 miliardi di euro".

Per il ministro, dunque, "sia come ammontare che come crediti fiscali siamo ben superiori al Piano industriale 4.0", cifre che serviranno "a vincere la sfida green e digitale". Urso ha poi parlato dell'introduzione della giornata nazionale del Made in Italy che si svolgerà ogni anno il 15 aprile "per evidenziare in Italia e nel mondo le nostre eccellenze e ispirare le nuove generazioni ai lavori creativi, tradizionali e innovativi dell'eccellenza italiana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA