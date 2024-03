Umberto Tozzi, ultima tournée poi addio alla scena live

Parte il 17 maggio da Malta L'ultima notte rosa - The Final Tour, una tournée che toccherà 3 continenti fra il 2024 e il 2025 con la quale Umberto Tozzi celebra il suo addio alla scena live. Lo ha annunciato oggi lo stesso musicista e cantautore a Parigi, nella più antica sala da concerti della Ville Lumière, il Teatro Olympia.

In 50 anni di carriera, Umberto Tozzi ha venduto oltre 80 milioni di dischi e si è esibito in oltre 2.000 concerti dal vivo. L'artista, che ha legato il suo nome a hit planetari come Ti amo e Gloria, dedicherà diverse date del suo tour all'addio al pubblico italiano, due delle quali in location d'eccezione: il 20 giugno alla Terme di Caracalla di Roma, e il 7 luglio in Piazza San Marco, a Venezia.



