I Pooh in concerto in Piazza San Marco il 5 e 6 luglio

I Pooh saranno in concerto in piazza San Marco a Venezia, il 5 e 6 luglio. Lo annuncia oggi il sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro.

"Una band - prosegue Brugnaro - che ha scritto la storia della musica in Italia, punto di riferimento per tante generazioni di appassionati. Due concerti di alto livello, che saranno un omaggio alla nostra città e alla sua bellezza. Un grande evento musicale, con un viaggio nel tempo e nelle emozioni che questa storica band ci farà vivere".

Il palco sarà lo stesso che ospiterà un altro grande concerto in piazza, quello del Teatro La Fenice, in programma il 13 luglio.

"Sono davvero felice - conclude il sindaco - di dare il benvenuto a Venezia a Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA