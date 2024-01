Calcio: 2-1 al Verona, Inter campione d'inverno

Con un finale folle, l'Inter batte 2-1 il Verona e si laurea campione d'inverno. La squadra di Simone Inzaghi sale a 48 punti, +5 sulla Juve, diretta inseguitrice, che scenderà in campo domani contro la Salernitana. Nerazzurri avanti al 13' con il rientrante Lautaro, che si conferma sempre più leader della classifica marcatori (16 le reti segnate). Annullata la doppietta dell'argentino per fuorigioco di Acerbi. Nella ripresa è l'Hellas ad acciuffare il pareggio con il neoentrato Henry. In pieno recupero (93') Frattesi segna il 2-1, con polemiche da parte degli ospiti. Ma c'è spazio ancora per le emozioni in questo match senza fine, perché al 100' l'arbitro Fabbri con il Var concede al Verona il calcio di rigore per un fallo di Darmian che colpisce al piede Magnani in area: ma Henry calcia sul palo e fallisce il pari.





