"L'unica mano alzata su una donna... dev'essere quella per invitarla a ballare". E' l'ultimo post comparso sul profilo Instagram del papà di Giulia, Gino Cecchettin. Il messaggio accompagna una foto su sfondo rosso, nella quale si vedono un ragazzo ed una ragazza ballare, nell'istante in cui lui alza la mano di lei per farle compiere una giravolta.



