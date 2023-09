Zaia, Cpr non risolve problema degli arrivi dei migranti

"ll Cpr non risolve il problema degli arrivi, questo lo dobbiamo dire per essere corretti nei confronti dei cittadini, visto e considerato che quest'anno avremo più o meno 140-150mila persone che dovranno essere rimpatriate, e si consideri che mediamente ogni anno l'Italia riesce a far rimpatriare dalle 3.500 alle 4.000 persone, quando va bene". Lo ha sostenuto stamani a Verona il presidente del Veneto, Luca Zaia.

Ribadendo di non aver avuto comunicazioni sull'allestimento di un Cpr il regione, Zaia ha aggiunto che "stiamo affrontando il mare pensando di svuotarlo con un secchio". "Oggi l'Europa è totalmente assente", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA