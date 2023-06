Sgomberata ex azienda a Verona, grave degrado ambientale

(ANSA) - VERONA, 13 GIU - La Polizia locale di Verona ha compiuto l'ennesimo sgombero all'interno dell'ex lanificio Tiberghien, dopo la denuncia della proprietà di presenze non autorizzate. Il personale del reparto motorizzato e dei vigili di quartiere questa mattina sono entrati in ciò che esta dell'azienda. E' stata riscontrata una situazione di grave degrado, con rifiuti e la presenza di molti giacigli, a testimonianza che l'area è una sorta di struttura ricettiva per varie persone, alcuni dedite al consumo di sostanze stupefacenti. All'interno è stata trovato un cittadino tunisino che verrà segnalato all'autorità giudiziaria. La zona occupata è quella considerata "monumento di archeologia industriale" che la Soprintendenza ha deciso di non autorizzare all'abbattimento.

La struttura già "Lanificio Tiberghien" esiste a Verona dal 1907, fu fonte di lavoro e vita per migliaia di famiglie veronesi, in particolare del popoloso quartiere di San Michele.

Negli anni sono stati decine gli sgomberi della Polizia locale, con centinaia di persone denunciate per occupazione abusiva di immobile. Il Comando della polizia municipale ha creato un data-base e un monitoraggio costante di oltre 100 siti cittadini, tra ex aziende e immobili pubblici e privati, molti dei quali in completo stato di abbandono, spesso luogo di occupazioni abusive e di spaccio di sostanze stupefacenti.

