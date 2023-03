Milano-Cortina: sopralluogo Commissario all'Arena di Verona

Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha accompagnato oggi a un sopralluogo in Arena il Commissario straordinario della società Infrastrutture Milano-Cortina 2026, Luigivalerio Sant'Andrea, con i suoi tecnici. All'incontro - informa il Comune di Verona - erano presenti anche la vicepresidente e assessore alle infrastrutture del Veneto, Elisa De Berti, la responsabile tutela archeologica della Soprintendenza Belle Arti di Verona, Brunella Bruno, i rappresentanti della Fondazione Milano Cortina e del Comune.

Il sopralluogo è stato convocato da Sant'Andrea a seguito della Cabina di Regia tenutasi a Venezia il 27 febbraio scorso, nel corso della quale gli era stato chiesto di occuparsi in maniera efficace e tempestiva del tema dell'accessibilità dell'Arena, quale sede delle cerimonie di chiusura delle Olimpiadi 2026 e di apertura delle Paralimpiadi, al fine di acquisire tutti gli elementi indispensabili per consentire la più rapida programmazione e valutazione delle opere di adeguamento necessarie, che dovranno poi essere finanziate per arrivare pronti alla manifestazione.

"Durante il sopralluogo - commenta Tommasi - abbiamo esaminato quali sono gli elementi di maggior criticità, per proseguire con la definizione degli interventi da eseguire.

L'accessibilità dell'Arena e degli spazi riservati alle cerimonie del 2026 sono indubbiamente tra i temi più caldi, che hanno bisogno di parecchia attenzione, anche perché è necessario coordinare nel miglior modo i lavori di adeguamento con l'attività dell'anfiteatro, per quanto riguarda sia la fruizione invernale che la gestione della stagione lirica estiva".

Tommasi è stato convocato dal Ministero a far parte della prossima cabina di regia Milano Cortina 2026, prevista per il 21 marzo a Palazzo Chigi. (ANSA).