Milano-Cortina, Fontana: da Meloni più poteri a commissario

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Per completare in tempo tutte le opere infrastrutturali "Giorgia Meloni vorrebbe dare ulteriori poteri" al commissario straordinario della società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 Spa Valerio Luigi Sant'Andrea. Lo ha fatto sapere il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante un incontro nella sede della Cisl Lombardia a Milano. Per quanto riguarda gli sponsor Fontana ha aggiunto che "stanno arrivando" mentre più in generale "siamo sicuri che arriveremo a fare quantomeno le opere essenziali senza alcun dubbio". (ANSA).