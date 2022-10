Studenti sparano con pistola aria compressa alla prof in aula

(ANSA) - ROVIGO, 25 OTT - Una docente di un istituto superiore di Rovigo è stata colpita da alcuni pallini in gomma, esplosi da uno studente con una pistola ad aria compressa, mentre stava facendo lezione in classe.

L'episodio si è verificato la scorsa settimana in una prima classe dell'istituto "Viola Marchesini" ed è stato ripreso da un altro studente, che lo ha diffuso sui social, ed è stato pubblicato sul sito de 'La Voce di Rovigo'. La professoressa sarebbe stata colpita due volte, prima alla testa e poi a un occhio.

La dirigente dell'istituto, oltre ai provvedimenti disciplinari verso i ragazzi, ha avvertito la Polizia e convocato i genitori. (ANSA).