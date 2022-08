Elezioni:Pd,Letta a Vicenza,posti sicuri Zan, Martella,Rotta

(ANSA) - VENEZIA, 16 AGO - Le liste Pd lasciano a casa in Veneto molti dei parlamentari del territorio uscenti, con l'eccezione di tre ritenuti sicuri della rielezione: per la Camera Alessandro Zan (capolista proporzionale Padova-Rovigo), e Alessia Rotta (Verona); per il Senato il segretario regionale Andrea Martella (Belluno-Treviso-Venezia-Rovigo). Secondo quanto si apprende da fonti del Pd, è confermata la presenza di Enrico Letta capolista per il proporzionale alla Camera a Vicenza.

Altri due big Dem posizionati in Veneto sono l'ex ministro Beatrice Lorenzin, capolista in Veneto 2 nel plurinominale per il Senato,, e Piero Fassino, secondo in lista nel proporzionale alla Camera in Veneto 1 (Treviso-Belluno-Venezia). Tra i volti nuovi - è nel gruppo degli under 35 scelti da Letta - c'è la giovane trevigiana Rachele Scarpa, 25 anni, figura di rilievo dell'associazionismo studentesco; sarà capolista nel proporzionale alla Camera in Veneto 1. C'è poi il prof. Andrea Crisanti, il microbiologo celebre per le ricerche sul Covid, che sarà capolista per la circoscrizione Europa.

Poche le chance per gli altri candidati Pd nei collegi uninominali; il centrodestra appare nettamente favorito. Ma i Dem contano di giocarsela anche per ulteriore seggio anche plurinominale al Senato in Veneto 2 (dove il secondo in lista è Sandro Maculan), e sempre al Senato in Veneto 1 (dove dietro a Martella c'è Anna Sozza). I Dem, sulla carta, potrebbero puntare all'elezione di 7-8 parlamentari. (ANSA).