Elezioni: Crisanti candidato Pd in Europa

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Il professore e microbiologo Andrea Crisanti sarà candidato dal Pd come capolista in Europa. È quanto riferiscono fonti Dem.

Tra le candidature in lizza ci saranno anche 4 giovani under 35 indicati come capolista. Sono: Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina, Marco Sarracino. (ANSA).