Venezia, White Noise di Baumbach apre 79/a Mostra del cinema

(ANSA) - VENEZIA, 25 LUG - Sarà "White Noise", scritto e diretto da Noah Baumbach, con Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L.Benjamin e Lars Edinger il film di apertura, in concorso, della 79/a Mostra d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, al via il 31 agosto.

Si tratta del ritorno al Lido di Noah Baumbach, dopo aver presentato nel 2019 "Marriage Story".

Per il direttore Alberto Barbera "valeva la pena di aspettare per avere la certezza che il film fosse finito in tempo. Adattata dal grande romanzo di Don DeLillo, Baumbach ha realizzato un'opera originale, ambiziosa e avvincente". (ANSA).