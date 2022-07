Incendio Bibione: ripartito focolaio, in azione elicottero

(ANSA) - BIBIONE (VENEZIA), 18 LUG - Nella tarda mattinata di oggi si è riattivato un focolaio dell'incendio che venerdì scorso aveva distrutto una ventina di ettari di pineta nella spiaggia di Bibione (Venezia). Sul posto si sono riportati i Vigili del fuoco di Portogruaro, Mestre e Latisana (Udine) mentre dall'alto sta operando un elicottero.

"Purtroppo in questi casi - ha detto all'ANSA il vicesindaco di San Michele al Tagliamento, Pierluigi Grosseto - possono succedere simili episodi: anche se l'area è monitorata, anche dal personale comunale, non è facile controllare tutta l'area e un focolaio si deve essere riattivato. L'arrivo del velivolo è stato molto tempestivo e confidiamo che possa risultare decisivo per contenere il rogo".

"Sul posto è arrivato in questo momento anche il nostro secondo elicottero, che si aggiunge al velivolo già presente e agli uomini e ai mezzi dei Vigili del Fuoco". Lo riferisce il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, continuando a seguire da vicino l'evoluzione della situazione del rogo.

