Covid: Veneto, 9.214 nuovi casi e 12 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 09 LUG - E' sempre alto il numero dei contagi da Covid in Veneto nelle ultime 24 ore con 9.214 casi rispetto ai 9.339 ai ieri. Impennata delle vittime che oggi sono 12, elemento che porta il dato complessivo a 14.859. Lo rileva il bollettino della Regione del Veneto. Il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia sale a 1.935.448. Cresce il numero dei positivi che si attesta a 97.151 (+1.719). Sale anche il numero dei pazienti ricoverati in area medica, ora 846 (+15), cala quello riferito ai ricoverati in terapia intensiva, 37 (-2). (ANSA).