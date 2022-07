La storia dei 90 anni della Mostra del Cinema a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 06 LUG - "La prima Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica dall'Archivio della Biennale di Venezia" diventa una mostra che l'Archivio Storico delle Arti Contemporanee (Asac) organizza per celebrare i 90 anni della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. La rassegna sarà inaugurata venerdì 8 luglio a Venezia (ore 12), al Portego di Ca' Giustinian (San Marco 1364, ingresso libero).

La mostra a Ca' Giustinian illustra e documenta quella prima edizione che si svolse dal 6 al 21 agosto 1932, sulla terrazza dell'Hotel Excelsior al Lido di Venezia, con il nome di Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica, prima di assumere nel 1934 il nome di Mostra.

Saranno esposti - dai materiali conservati dal 1932 all'Archivio Storico - i manifesti e le locandine originali dei programmi, le foto di scena dei film presentati, le foto d'attualità nel contesto del Lido dell'epoca, i documenti e la corrispondenza che testimoniano la nascita e l'organizzazione della Mostra, i comunicati e la rassegna stampa.

Fra i materiali, la lettera con cui Louis Lumière, il "padre" del cinematografo, accetta di far parte del Comitato d'onore, nonché la scheda del referendum tra il pubblico per eleggere la migliore attrice e il miglior attore, nonché il regista del film "più divertente", di quello "più commovente", di quello "più originale" e di "maggior perfezione tecnica". Saranno inoltre proiettati documentari dell'Istituto Luce su Venezia e il Lido d'epoca, e un filmato di 30' con una selezione di scene dai film presentati a quella prima edizione del 1932. (ANSA).