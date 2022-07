A un secolo dalla nascita di Cardin a Venezia sfila "Cent"

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Sfilata nell'amata Venezia per la maison Pierre Cardin, che celebra con la collezione "Cent", il centenario dalla nascita del suo fondatore, scomparso nel dicembre 2020. Rodrigo Basilicati Cardin, nipote del couturier, presidente e direttore artistico della maison, ha scelto di celebrare il centenario dalla nascita dell'amato zio a Palazzo Ca' Bragadin, nel Sestiere di Santa Croce, dimora che CArdin aveva acquistato molti anni fa destinandola, a sua privata residenza quando soggiornava in Italia. Una breve sfilata retrospettiva ha dato il via all'evento con una selezione di modelli iconici d'archivio realizzati dallo stilista italo-francese nel corso dei sette decenni passati. Alla retrospettiva è seguita la presentazione della nuova collezione "Cent" costituita da una serie di abiti e accessori ecosostenibili, realizzati con tessuti riciclati, fibre naturali e materiali recuperati nell'atelier parigino. I nuovi modelli in passerella sono stati ideati dallo storico team di designers della maison, con la direzione artistica di Rodrigo Basilicati Cardin. (ANSA).