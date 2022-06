Nuoto: Mondiali; ancora Ceccon, record italiano 50 dorso

(ANSA) - BUDAPEST, 24 GIU - C'è tanta Italia nelle gare della prima parte di oggi ai Mondiali di nuoto, dedicata alle batterie. Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero e la staffetta 4x100 stile libero mista passano in finale. Nel dorso l'iridato Thomas Ceccon fa il record italiano nei 50 e si qualifica in semifinale. Ottiene il terzo tempo assoluto in 24"62, tre centesimi in meno del precedente primato di Niccolò Bonacchi (24"65) che resisteva dal 12 aprile del 2014, a Riccione. "Non vedo tanta gente più forte di me - il commento di Ceccon - e si può provare a raggiungere il podio. Ho rivisto 30, 40 volte la gara del titolo mondiale e sono consapevole che si può sempre migliorare soprattutto in partenza e all'arrivo. Sto facendo un campionato oltre le aspettative, non ho ancora finito".

Passa anche Michele Lamberti, mentre nei 50 rana donne supera il turno Benedetta Pilato, nella piscina che la vide stabilire il record mondiale dei 50 rana nelle semifinali degli Europei che la proiettarono all'oro in finale. Nella stessa gara, stop ad Arianna Castiglioni per squalifica, così come nei 50 stile libero donne per Silvia Di Pietro. (ANSA).