Alla Fenice per la prima volta 'Peter Grimes' di Britten

(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - Va in scena per la prima volta alla Fenice di Venezia "Peter Grimes" di Benjamin Britten, nell'ambito della Stagione Lirica e Balletto 2021-2022.

Il nuovo allestimento porterà la firma del regista scozzese Paul Curran, con le scene e i costumi di Gary McCann e il light design di Fabio Barettin, mentre a dirigere la partitura sarà la bacchetta di Juraj Valčuha, alla testa di Orchestra e Coro del Teatro La Fenice. Lo spettacolo sarà in scena il 24, con diretta Radiotre, repliche 26, 29 giugno, 2 e 5 luglio.

Primo grande successo teatrale del compositore inglese Benjamin Britten (1913-1976), Peter Grimes è un'opera in un prologo e tre atti su libretto di Montagu Slater tratta dal poema "The Borough" (Il borgo) di George Crabbe, che debuttò al Sadler's Wells il 7 giugno 1945: in una Londra ancora gravemente ferita dalla guerra, il successo di questo lavoro rappresentò per l'arte inglese un momento di gloriosa rinascita.

Al centro della vicenda è il pescatore Peter Grimes, figura ambigua, tormentata, piena di contraddizioni; un uomo vittima di un'aura maledetta attribuitagli dagli sguardi dei suoi compaesani del Borgo. Sospettato per due volte di aver provocato la morte del proprio mozzo, alla fine della vicenda troverà riscatto nel suicidio indotto, facendo affondare la propria barca in mare.

Il cast è composto da Andrew Staples nel ruolo di Peter Grimes, da Emma Bell in quello di Ellen Orford e da Mark S. Doss in quello del Captain Balstrode; Sara Fulgoni sarà Auntie, Patricia Westley e Jessica Cale rispettivamente First e Second Niece. Maestro del Coro Alfonso Caiani. Lo spettacolo andrà in scena in lingua originale con sopratitoli in italiano e in inglese. (ANSA).