Covid: in Veneto nuovo balzo contagi, +4.419 in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 18 GIU - Ancora un balzo della curva dei contagi da Covid-19 in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.419 positivi, che portano il totale a 1.791.837. Il bollettino regionale segnala un decesso, con 14.750 vittime da inizio pandemia.

Per l'aumento dei casi aumentano anche i positivi in isolamento, che sono 38.133 (+2.306). Scendono comunque i dati ospedalieri, con 472 ricoveri in area medica, invariati, e 27 (-2) in terapia intensiva.

Per la campagna vaccinale, ieri sono state effettuate 2.076 somministrazioni, in maggior parte (1.954) terze dosi. (ANSA).