Incendio in casa nel Veneziano, morta donna di 67 anni

(ANSA) - TORRE DI MOSTO, 10 GIU - Un incendio accidentale in un'abitazione di Torre di Mosto (Venezia) è costato la vita, stamani, a una donna di 67 anni, che sarebbe morta a causa dell'inalazione di monossido di carbonio.

Ai vigili del fuoco è spettato il compito di spegnere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero all'intero edificio. I sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto per prestare soccorso alla donna, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono ancora in corso i rilievi del caso da parte dei carabinieri di Santo Stino di Livenza (Venezia). La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).