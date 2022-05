Uomo-acqua-sostenibilità, è il Festival delle Bonifiche

(ANSA) - SAN DONA' DI PIAVE, 24 MAG - Si intitola "Terrevolute 100" il Festival della Bonifica che si terrà a San Donà di Piave (Venezia) dal 26 al 29 maggio. Quattro giorni di confronto per porre le basi della bonifica moderna e, celebrando i 100 anni dal primo congresso regionale di queste istituzioni, indagare il ruolo dei Consorzi in relazione al rapporto tra uomo-acqua-ambiente-sostenibilità. La manifestazione è promossa da Anbi Veneto, con i suoi Consorzi di Bonifica, e dall'Università di Padova. L'inaugurazione sarà giovedì 26 maggio (ore 9.00) in piazza Indipendenza a San Donà . Il Festival, patrocinato da Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'Agricoltura, Regione del Veneto, continuerà fino a domenica 29, e prevede anche convegni, spettacoli, concerti, visite guidate e mostre dedicati al rapporto tra uomo, acqua e territorio (ANSA).