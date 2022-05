Strage per un sorpasso, 4 morti e 2 feriti in Veneto

Sono 4 i morti e 2 i feriti provocati da un incidente avvenuto nel pomeriggio in Veneto, uno schianto frontale tra una Fiat Multipla, ed camion, lungo la strada Postumia, a San Pietro in Gu (Padova). Due dei 6 passeggeri della Multipla sono morti all'istante, nel devastante impatto con il mezzo pesante. Più tardi ne sono deceduti altri due, dopo che l' elisoccorso li aveva trasferiti, in condizioni disperate, negli ospedali di Vicenza e Padova. I due feriti, non in pericolo di vita, si trovano all'ospedale di Cittadella (Padova). Nessuna seria conseguenza per l'autista del Tir, un vicentino, che lavora per un'azienda della zona e stava terminando il proprio turno di lavoro. La Polizia ha riferito che secondo i primi accertamenti la Fiat Multipla era in fase di sorpasso quando è entrata in collisione con l'autoarticolato. Uno schianto violentissimo, che non ha lasciato scampo a 4 delle persone a bordo della vettura familiare.

La Polstrada sta lavorando alla ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente. L'identità delle vittime non è ancora stata accertata. Si sa soltanto che sono tutti cittadini stranieri. La statale 53 Postumia è rimasta chiusa al traffico a lungo, per consentire le complesse operazioni si soccorso, e successivamente di messa in sicurezza della strada. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, 4 autoambulanze e due elicotteri del Suem 118.