Imprese: Veneto,stock trimestre invariato, recupero sul 2019

(ANSA) - VENEZIA, 29 APR - Resta pressochè invariato lo stock delle imprese venete al primo trimestre 2022 rispetto a un anno fa. Ma è stato recuperato lo stock del 2019. Il sistema imprenditoriale veneto allarga il proprio perimetro soprattutto grazie alla filiera dell'edilizia, dei servizi a essa collegati (servizi immobiliari e attività professionali, tecniche e scientifiche) e dei servizi alle imprese. E' la fotografia della demografia d'impresa in Veneto - su dati confortanti, ma in stand by, dopo due anni dall'irrompere del Covid e ora nel mezzo del conflitto Russia-Ucraina - scattata dall'ufficio studi di Unioncamere, su dati del Registro imprese delle Camere di commercio.

Lo stock si mantiene sugli stessi livelli di marzo 2021: sono 429.718 le sedi d'impresa venete attive (+2.461, +0,6%) e ritornano in linea con i dati del periodo pre-pandemia (+64 rispetto a gennaio-marzo 2019). Stazionaria, rispetto al primo trimestre 2021, anche la componente artigiana, costituita da 123.861 imprese, il 29% del totale complessivo, in aumento di 381 unità rispetto alla consistenza al 31 marzo .2021, ma in decisa flessione rispetto al periodo pre-Covid (-1.808 rispetto al primo trimestre 2019),. Il bilancio sulla nati-mortalità d'impresa del primo trimestre del 2022 - periodo solitamente caratterizzato da una maggiore concentrazione di chiusure - presenta un saldo negativo (-740), in linea con quello registrato lo stesso periodo del 2021 e in netta attenuazione rispetto a quello del primo trimestre 2019. (ANSA).