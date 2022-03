'Ghost over Banksy', la luce anima il 'Migrant Child' a Venezia

(di Marzia Apice) (ANSA) - ROMA, 09 MAR - Animare un'opera che ha già fatto parlare di sé per il suo grido a favore degli ultimi della Terra e renderla altro da sé, trasformandola in un'esperienza ancora più potente, da vivere e rivivere, in grado di amplificarne il messaggio umanitario: è il progetto "Ghost over Banksy", il primo concept di Digital Street Art mai realizzato finora attraverso il quale ilcollettivo Pepper's Ghost illuminerà e animerà l'iconico stencil Migrant Child realizzato da Banksy a Venezia nel 2019 sulla facciata di un edificio. Il collettivo, fondato da Anderson Tegon, ha lanciato oggi il progetto in video sui propri canali social (Instagram, Facebook, Tik Tok, Youtube e Vimeo) in partnership con la pagina d'arte The Pink Lemonade: per il pubblico l'opportunità di godere di un'esperienza sensoriale unica, attraverso una sofisticata animazione dell'opera resa possibile grazie a un potente proiettore laser a 35.000 Ansi lumen messo a disposizione da Sharp Nec, che promuove l'unione di arte e tecnologia.

La scena dell'opera di Banksy impressa sulla parete veneziana si trasforma in un'azione tra magia, colore, realtà e luce, mescolando linguaggi artistici a partire proprio da quello utilizzato dal misterioso autore. "Oggi il Migrant Child di Bansky è sempre più attuale: le persone ancora lottano per i confini, noi cerchiamo l'acqua su Marte mentre sulla Terra ancora si muore di fame. La situazione internazionale che stiamo vivendo ora ci fa capire quello che veramente conta", dice all'ANSA Anderson Tegon, creatore del progetto e fondatore e art director di Pepper's Ghost. (ANSA).