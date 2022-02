Covid: Veneto, 2.858 nuovi casi e 14 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 07 FEB - Sono 2.858 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, un dato che rispecchia il calo 'fisiologico' della domenica, e che porta il totale a 1.224.068. Viene comunque confermato l'andamento in discesa dei contagi, che lunedì scorso in regione erano stati 4.877.

Il bollettino regionale segnala 14 vittime, con il totale a 13.373. Continua la discesa degli attuali positivi, 168.750, -4.550 rispetto alle 24 ore precedenti.

Stabile il dato ospedaliero, con 1.711 ricoveri in area medica (+1) e 160 (-2) in terapia intensiva. (ANSA).