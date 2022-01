Zls Venezia-Rovigo, Zaia e Carfagna firmano protocollo

(ANSA) - VENEZIA, 24 GEN - Il Presidente del Veneto Luca Zaia ha sottoscritto oggi a Roma, insieme al Ministro Mara Carfagna, il protocollo d'intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata (Zls) Porto di Venezia-Rodigino. Lo rende noto la Regione del Veneto.

"È un passaggio importante - commenta Zaia - voluto dal territorio. Con la firma di questo protocollo si va a concretizzare una fondamentale operazione che riguarda tutta la zona della portualità del veneziano e del rodigino. Ricordo ancora una volta che le stime indicate nel Piano di Sviluppo Strategico parlano di un potenziale aumento di 177.000 posti di lavoro, un incremento dell'export del 40% e dell'8,4% del traffico portuale, con investimenti economici di 2,4 miliardi di euro nell'arco di un decennio. Spero possa essere un bel segnale che verrà colto dalle imprese e dai lavoratori, da tutto il territorio che dovrebbe approfittare anche di quello che è il Pnrr, contando su un effetto leva di tutti questi strumenti a disposizione". (ANSA).