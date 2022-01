Covid: Veneto, +7.492 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 10 GEN - Il Veneto conta 7.492 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, risultato però di una ridotta attività di tracciamento (meno di 50.000 tamponi) come è fisiologico nei giorni festivi. Si registrano altre 24 vittime.

Il totale degli infetti dal'inizio della pandemia si porta a 771.246, quello delle vittime a 12.583. Lo riferisce il bollettino della Regione. Ulteriore balzo in avanti del numero degli attuali positivi, 190.199 (+5.740), mentre è sempre più preoccupante la situazione degli ospedali, che rispetto ai ieri hanno registrato altri 74 nuovi ingressi di malati Covid, con un totale di 1.592 ricoverati in area medica, mentre sono 215 (-4) quelli nelle terapie intensive. (ANSA).