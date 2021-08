Venezia: Mattarella atteso alla cerimonia di apertura

(ANSA) - VENEZIA, 24 AGO - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso alla cerimonia di apertura della Mostra del cinema di Venezia il 1 settembre, secondo quanto si apprende. Nel corso della serata in Sala Grande, condotta da Serena Rossi, Roberto Benigni riceverà il Leone d'oro alla carriera. A seguire l'anteprima mondiale di Madres Paralelas di Pedro Almodovar con Penélope Cruz Milena Smit, in concorso per il Leone d'oro. (ANSA).