Covid: Zaia, in Veneto trovata anche variante brasiliana

(ANSA) - VENEZIA, FEB 17 - C'è anche la variante brasiliana, riscontrata nel padovano, tra quelle sequenziate in Veneto. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia.

"Noi andiamo avanti con le sequenziazioni - ha precisato - ma la situazione epidemiologica è in calo da 50 giorni. Sono comunque singoli campioni e non cluster. Pensiamo che il tema delle varianti abbia pesato, ora ne abbiamo otto, 5 note al database nazionale, una inglese, due tipiche. Prendiamo atto che siamo circondati da cluster che sono in crescita. Ma resto convinto che quando si cita la parola 'lockdown' serve uno studio approfondito - ha concluso - e non dibattiti tra esperti". (ANSA).