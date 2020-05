Zaia, in Veneto ieri 4,8 mln spostamenti

(ANSA) - VENEZIA, 5 MAG - "In Veneto l'analisi in tempo reale ha segnalato nella giornata di ieri 4,8 milioni di spostamenti.

E' un dato in linea con quelli del 9 marzo". Lo ha riferito ai giornalisti il presidente regionale Luca Zaia. "Rispetto al picco più basso del lockdown - ha aggiunto Zaia - l'aumento del traffico è del 61%. Per noi è quasi normalità", ha concluso.