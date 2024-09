Saison estivale terminée à la Casermetta de l'Espace Mont-Blanc

La saison estivale s'est achevée à la Casermetta de l'Espace Mont-Blanc au Col de la Seigne.

La structure, qui accueille chaque année dans son espace d'exposition des milliers de randonneurs venant du monde entier et traversant les sentiers du Massif du Mont-Blanc, a fermé ses portes samedi 31 août pour permettre la réalisation de travaux de maintenance extraordinaire du bâtiment.

Cette saison, 10.018 passages ont été enregistrés par le personnel sur place, coordonné par la Fondation Montagne sûre.

La majorité des passages est, comme par le passé, européenne, avec la France, l'Italie et la Grande-Bretagne en tête ; le rôle du tourisme américain se distingue, étant presque égal au nombre des passages français.

Les nationalités les plus représentées sont : la France (21,9 %), les États-Unis (21 %), l'Italie (9,5 %), la Grande-Bretagne et la Chine (4,5 %).

Le modèle réduit du Massif du Mont-Blanc, ainsi que la reproduction grandeur nature d'un gypaète et les projections sur les écrans, ont toujours suscité un intérêt chez les visiteurs.

Appréciés également : la collection pétrographique, les informations sur la flore et les rapaces, ainsi que le banc intelligent qui permet de se connecter au Wi-Fi gratuit et de recharger les téléphones portables grâce aux panneaux solaires.

La Casermetta continue d'être un lieu d'intérêt pour les randonneurs parcourant le Tour du Mont Blanc, offrant un service unique en son genre. En plus de fournir un abri en cas de mauvaises conditions météorologiques, cet endroit joue un rôlel de soutien et d'assistance pour les touristes, leur fournissant des informations utiles pour poursuivre leur expérience. Mais c'est surtout son rôle de Centre d'éducation à l'environnement qui rend la Casermetta si particulière.



