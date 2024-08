Prix Arc alpin à 'Monte Bianco, La montagna senza confini'

Le volume 'Monte Bianco, La montagna senza confini', édité par Wolters Kluwer de Milan et dirigé par Roberto Louvin et Michele Vellano, a reçu pendant la 34ème édition du Salon international du Livre de Passy (France) le 'Prix Arc alpin'.

L'ouvrage, parrainé par la Fondation Courmayeur et les universités de Turin, de Trieste, de la Vallée d'Aoste et de Savoie-Mont Blanc, est le résultat d'un projet de recherche international qui a duré près de deux ans et auquel ont pris part des professeurs et des chercheurs de différentes universités italiennes et françaises.

Le livre explore "pour la première fois de façon détaillée la question de la délimitation de la frontière au sommet du Mont-Blanc, une frontière dont le positionnement fait l'objet depuis plus d'un siècle d'un désaccord diplomatique entre l'Italie et la France". Dans la deuxième partie de cette œuvre collective, "un état des lieux approfondi de la coopération transfrontalière et des moyens de mettre en valeur le patrimoine commun du massif du Mont-Blanc est aussi dressé".



