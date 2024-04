Espace Mont-Blanc, les séjours transfrontaliers reviennent

Du 21 juillet au 9 août 2024, des jeunes valdôtains, valaisans, haut-savoyards et savoyards, âgés de 12 à 15 ans et résidents de l'Espace Mont-Blanc, partiront en randonnée itinérante autour du mont Blanc. Chaque groupe, guidé par un accompagnateur en montagne et un animateur qualifié, marchera durant six jours consécutifs à la découverte des paysages exceptionnels du massif, rencontrera les Hommes qui y habitent et apprendra à mieux connaitre la faune et la flore qui le peuplent.

Ces groupes composés de 12 jeunes seront trinationaux et mèneront un projet photographique tout au long du parcours : chacun aura ainsi l'opportunité de faire un pas de plus vers l'autre et sa culture, par-delà les frontières de nos trois pays.

Pour les inscriptions: Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre (tel. 0165.897602 int. 06; e-mail : sgottardelli@fondms.org).



