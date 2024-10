Di Marco, voteremo Defr per senso responsabilità e coerenza

"Questo è il secondo Defr che affrontiamo da quando con senso di responsabilità siamo entrati in maggioranza unicamente per superare una crisi politica che si protraeva da tempo. Questo Defr esprime il punto di vista di questa maggioranza, la quale nonostante il fatto che talvolta non brilli al suo interno per spirito di sinergia e dialogo, ha piena consapevolezza delle criticità e delle prospettive della nostra Regione. Per senso di responsabilità e in piena coerenza con una linea di pensiero che ormai ci contraddistingue, voteremo a favore di questo documento". Lo ha detto il capogruppo di Pour l'Autonomie, Aldo Di Marco, durante la discussione in aula sul Documento di economia e finanza regionale.

Poi ha aggiunto: "Siamo soddisfatti nel constatare come il tema della seconda canna per il tunnel del Monte Bianco sia stato finalmente preso in seria considerazione, tema che grazie all'indomita perseveranza di Augusto Rollandin abbiamo portato in Consiglio regionale sin dall'inizio della Legislatura. Altro tema importante è l'attenzione all'ambiente, insostituibile risorsa per la Valle, che va tutelato per la salute delle persone e per lo sviluppo dei diversi settori economici, in primis l'agricoltura, l'allevamento e il turismo. Nel settore dello sport, concordiamo sulla necessità di rivedere la legge 3/2004 per semplificare l'iter di concessione dei contributi, di aumentare le competizioni anche di rilievo nazionale e internazionale".



