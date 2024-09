Il ddl per finanziare la mobilità sostenibile arriva in aula

L'ordine del giorno del Consiglio Valle, convocato mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre, è stato integrato da cinque punti.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, sarà esaminato un disegno di legge in materia di mobilità sostenibile, di cui è relatore il consigliere Roberto Rosaire (Uv) e sul quale la quarta Commissione 'Sviluppo economico' ha espresso parere favorevole a maggioranza nella riunione di oggi. Sono state poi iscritte quattro interrogazioni a risposta immediata. Con la prima, il gruppo Rassemblement Valdôtain chiede notizie sugli interventi per sostenere gli enti locali rispetto ai fenomeni di criminalità. La seconda, del gruppo Lega Vallée d'Aoste, riguarda gli accordi con la Regione Piemonte per l'utilizzo in Valle di dosi di vaccino anti Bluetongue.

Un terzo question time, presentato dal gruppo Forza Italia, si occupa dell'eventuale revisione dei procedimenti per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura semplice dell'Ausl. Infine, con la quarta iniziativa, il gruppo Progetto civico progressista interroga il governo sulla data di scadenza per l'acquisizione del Codice identificativo nazionale per le locazioni brevi.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 70 punti.



