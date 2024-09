Arriva in aula il ddl sul concorso per vigili del fuoco

Discuterà un ordine del giorno di 65 punti, di cui otto rinviati da sedute precedenti, Il Consiglio Valle convocato in via ordinaria mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre, a partire dalle 9.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, l'Aula sarà chiamata ad approvare un disegno di legge che contiene disposizioni straordinarie e urgenti per il reclutamento nel Corpo dei vigili del fuoco. Sul testo, di cui è relatore il consigliere Antonino Malacrinò (Fp-Pd), la seconda Commissione 'Affari generali' ha espresso parere favorevole a maggioranza il 23 settembre scorso.

Si procederà anche alla discussione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro 2024-2026, che ha ottenuto il parere favorevole a maggioranza da parte della quarta commissione 'Sviluppo economico' nella riunione del 16 settembre.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state depositate 14 interrogazioni, di cui una del gruppo Forza Italia (sulla partecipazione della Regione al primo G7 sull'inclusione e disabilità di Assisi).

Quattro quelle del gruppo Lega Vallée d'Aoste (risultanze del confronto vitivinicolo valdostano intercorso tra i produttori e la Regione; strategie per la riduzione dei costi e la promozione dello sci fra i residenti valdostani; misure per garantire il decoro e la salubrità degli alloggi del quartiere Cogne soggetti a lavori di ristrutturazione; mancata sostituzione dell'impianto di raffrescamento del presidio di psichiatria di via Saint-Martin-de-Corléans) e altrettante del gruppo Progetto civico progressista (riqualificazione della strada intervalliva che collega i comuni di Brusson e Gressoney tramite il Col Ranzola; stato dell'arte della procedura di approvazione del Piano faunistico venatorio regionale; informazioni sullo stabilimento Mcv di Verrès; approvazione da parte della Giunta della nuova pianta organica dell'azienda pubblica JB Festaz).

Il gruppo Rassemblement Valdôtain tratterà cinque interrogazioni (procedura di permuta immobiliare tra un fabbricato sito in corso Padre Lorenzo e alcune unità di proprietà regionale all'interno del Palazzo Ansermin ad Aosta; stato di attuazione della norma sulla valorizzazione del Palazzo Cogne e della realizzazione di una residenza universitaria; misure per limitare gli attacchi predatori ai vitelli; valutazioni sul diverso utilizzo del sedime ferroviario della tratta Aosta/Pré-Saint-Didier ai fini della linea Metrobus e della ciclabile regionale; cause dell'impedimento all'accesso ciclo-pedonale tra le vie Paravera e Carrel utilizzando l'attraversamento sul tracciato ferroviario).

Delle 25 interpellanze iscritte, due sono del gruppo Forza Italia, nove della Lega, una del gruppo Misto - che ne ha anche firmata una congiunta con Rv -, cinque di Pcp e sette di Rassemblement Valdôtain.

In ultimo, saranno trattate 16 mozioni, di cui sette rinviate da precedenti adunanze.



