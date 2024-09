Brunod, cercare una soluzione alternativa per la Mongiovetta

"Sono tanti gli interventi che si sono susseguiti su questo tratto di strada negli ultimi anni.

Purtroppo le criticità non potranno essere risolte né a breve, né in via definitiva. Ben venga il dialogo costante con Anas e speriamo che gli interventi possano risolvere almeno in parte certe criticità a fronte dei disagi che dovranno subire gli utenti della strada a causa delle inevitabili chiusure della viabilità o obblighi di percorsi alternativi. Manca una visione più ampia del problema che preveda una soluzione totalmente alternativa". Lo ha detto il consigliere Dennis Brunod (Rassemblement valdotain) presentando in aula un'interrogazione sulle criticità nel tratto della strada statale 26 denominato "Mongiovetta" .

"L'interlocuzione con le strutture territoriali di Anas è costante - ha replicato l'assessore regionale alle opere pubbliche, Davide Sapinet - e uno dei nodi al centro del confronto è quello della sicurezza. Anas ha avviato un piano ampio di manutenzione sulla Statale 26 finalizzato proprio al miglioramento della sicurezza e della viabilità". In dettaglio, nel tratto di strada che attraversa Montjovet gli ultimi interventi realizzati hanno riguardato: "la manutenzione straordinaria per la difesa della strada dalla caduta massi per un importo di 1 milione e 900.000 euro; i lavori, anche strutturali, sul viadotto Mongiovetta (900.000 euro); la manutenzione programmata per l'adeguamento e la messa a norma delle protezioni marginali, i relativi allargamenti e interventi di consolidamento (2,5 milioni di euro)". "È poi in fase di progettazione - ha concluso Sapinet - un intervento di manutenzione straordinaria per la difesa del corpo stradale dalla caduta massi in tratti saltuari della Mongiovetta per importo di circa 2,5 milioni di euro, con avvio dei lavori previsto a settembre 2025 e conclusione stimata a ottobre 2026".

