'Chez nous', artigianato e cultura in festa a Oyace

Il territorio di Oyace ospiterà dal 9 al 12 agosto prossimi la quarta edizione di 'Chez nous', il progetto di valorizzazione dell'artigianato di tradizione ideato dall'amministrazione comunale con il sostegno del Consiglio Valle.

Quattro artigiani hobbisti - Maurizio Bombino, Marcel Diemoz, Fausto Linty e Dante Marquet - saranno impegnati a scolpire dal vivo nove opere in legno, ispirandosi al contesto e alla storia locale. I quattro artigiani, che hanno già partecipato al progetto negli anni precedenti, contribuiscono così ad arricchire di nuove sculture la zona di Oyace.

Gli artigiani lavoreranno lungo il percorso che dal parco giochi 'Le Château' porta alla Tornalla, la torre ottagonale simbolo del comune di Oyace: percorso che, sabato 10 agosto dalle 15 alle 17, ospiterà uno spettacolo teatrale itinerante della Compagnia Passepartout, creando così un fil rouge tra arti figurative e arte drammatica volto alla valorizzazione del progetto e alla scoperta del territorio.

Il 10 agosto, alle 18.30, al salone polivalente 'Volontari della Pro loco di Oyace', si terrà anche l'inaugurazione ufficiale dell'iniziativa, che sarà l'occasione per le amministrazioni comunali di Oyace e La Forclaz di sottoscrivere il gemellaggio deliberato a fine 2023. Seguirà l'evento celebrativo del gemellaggio organizzato dalla Pro loco, con la preparazione del celebre piatto tipico dell'Alta Savoia, la tartiflette.

In caso di maltempo l'evento potrà subire variazioni. Si può consultare il sito del Comune di Oyace per ogni ulteriore informazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA