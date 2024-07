Approvata la prima variazione di bilancio da 60 milioni

Il Consiglio Valle ha approvato, con 18 voti a favore (Uv, Fd-Pd, Pla, Sa) e 16 astensioni (Lega Vda, Rv, Pco, Fi, Gm), il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2024-2026.

Sul testo sono stati approvati un emendamento della seconda Commissione e due del presidente della Regione. Un emendamento del gruppo Forza Italia non è stato messo in votazione perché con parere di copertura finanziaria negativa.

Contestualmente sono stati approvati tre ordini del giorno, di cui due del gruppo Forza Italia e uno del gruppo Misto così come emendati in accordo con l'Assessore alla sanità e politiche sociali. Il disegno di legge è caratterizzato dall'iscrizione di maggiori entrate nel triennio 2024-2026 per 60,4 milioni di euro, di cui 26,2 milioni nel 2024, 18 milioni nel 2025 e 16,2 milioni nel 2026.

"Per sostenere i territori colpiti dai recenti eventi alluvionali - ha specificato il consigliere Antonino Malacrinò (Fp-Pd), illustrando in testo in aula -, il provvedimento introduce una misura temporanea che prevede la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stipulati con Finaosta per i residenti e le imprese con sede operativa nel comune di Cogne oltre che per tutti coloro che hanno subìto danni materiali diretti indipendentemente dal comune di ubicazione. Inoltre, è autorizzato l'utilizzo di tutte le risorse disponibili sui vari capitoli per il finanziamento di interventi di primo soccorso per tutelare le persone, il territorio e l'ambiente".

"La variazione - ha aggiunto - dispone trasferimenti aggiuntivi per l'incremento dei costi del personale, dovuti ai rinnovi contrattuali, degli enti locali e del Bim, della Casa di riposo JB Festaz, dell'Arer oltre che per il trattamento accessorio dei dipendenti dell'Ausl e dell'Arpa. È poi posta un'attenzione per l'abbattimento delle barriere architettoniche di ausili" ed "è disposto un incremento della spesa per consentire l'affidamento a soggetti esterni della gestione dell'Area Megalitica di Aosta in un'ottica di valorizzazione.

Vengono trasferiti 1,6 milioni di euro all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per gli aiuti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2022, così come è integrata di 10 milioni di euro la dotazione per i mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati nei centri storici al fine di garantire il finanziamento delle domande che si prevede di ricevere nel corso dell'anno. Sono istituiti due Fondi speciali, di cui uno per gli interventi a sostegno del sistema cooperativistico e l'altro per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale".

"In materia di diritto allo studio - ha proseguito - sono concesse agevolazioni sul costo dei titoli di viaggio agli studenti non residenti che frequentano l'Univda, ai ricercatori e agli specializzandi; sono inoltre estese le agevolazioni per il trasporto pubblico ai residenti in Valle possessori della Disabily Card e ai loro accompagnatori. Sono concessi contributi a fondo perduto agli enti locali per le attività di integrazione fra il trasporto ferroviario, i servizi di autolinee e il trasporto individuale, anche attraverso l'ampliamento dei parcheggi di scambio previsti dalla normativa regionale per lo sviluppo della mobilità sostenibile)".

In tema di politiche abitative, "sono istituite alcune misure di aiuto per garantire una copertura economica, anche a garanzia del proprietario, al fine di incentivare nuovi accessi ad abitazioni in locazione; è inoltre estesa la possibilità di accedere a un aiuto per la copertura dei canoni di locazione anche a coloro che non hanno i requisiti per accedere al fondo per la morosità incolpevole. Sono infine aumentati gli stanziamenti per le attività nell'ambito del Progetto regionale per la prevenzione del suicidio".



