L'Assemblea si riunirà anche il 23 e il 26 luglio

La Conferenza dei capigruppo, riunitasi oggi, ha deciso di aggiungere le giornate di martedì 23, dalle ore 9, e di venerdì 26 luglio, dalle 9 alle 13, all'adunanza consiliare già convocata per mercoledì 24 e giovedì 25 luglio.

La decisione è stata assunta per consentire la trattazione dei punti all'ordine del giorno anche in relazione all'iscrizione con suppletivo (che partirà lunedì 22 luglio) di alcuni progetti di legge all'esame delle Commissioni consiliari.





