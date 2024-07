Mountain bike World Series a La Thuile, sì al ddl in commissione

La quinta Commissione 'Servizi sociali' ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega Vda e Fi, su un disegno di legge a sostegno dell'organizzazione delle competizioni dell'Unione ciclistica internazionale (Uci) Mountain bike World Series assegnate alla località di La Thuile e delle relative iniziative promozionali.

Il testo, di cui è relatore il consigliere Antonino Malacrinò (Fp-Pd), è stato depositato dalla giunta il 25 giugno e si compone di otto articoli.

"L'assegnazione di queste gare internazionali - commenta il presidente della commissione, Andrea Padovani (Fp-Pd) - può assicurare alla Valle d'Aosta un ruolo da protagonista nell'ambito dei grandi eventi sportivi e rappresenta una vetrina di prestigio per promuoverne l'immagine. È previsto un intervento finanziario di 1 milione 650mila euro per il quadriennio 2024-2027 quale contributo massimo a favore del soggetto organizzatore 'Reveal La Thuile', società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro composta dal Consorzio operatori turistici La Thuile, la Scuola di sci La Thuile e lo Sci club Rutor, per l'organizzazione e la promozione delle competizioni assegnate dall'Uci per gli anni 2025, 2026 e 2027. Il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio".

La Commissione ha anche audito l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, sulla proposta di legge che contiene disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-2025, depositata il 20 giugno dal gruppo Progetto civico progressista. Sul provvedimento, la Commissione ha anche nominato il presidente Padovani quale relatore di maggioranza che si aggiunge alla relatrice della proposta, già nominata in una precedente riunione, la consigliera di Pcp Erika Guichardaz.

"L'assessore - riferisce il presidente della Commissione - ha presentato una serie di emendamenti alla proposta di Pcp e presumibilmente si potrà arrivare ad un testo di Commissione che sarà esaminato lunedì mattina dopo che la seconda Commissione si esprimerà in merito alla compatibilità finanziaria".

Infine, la Commissione ha audito una delegazione di insegnanti della scuola dell'infanzia in merito al sistema integrato di educazione e istruzione zero-sei anni. "Nell'ultima adunanza - ricorda Padovani -, il Consiglio ha approvato una risoluzione riguardante il progetto zero-sei: oggi le insegnanti ci hanno consegnato una serie di osservazioni che pongono l'attenzione sull'importanza di mantenere il ruolo della scuola dell'infanzia come segmento del percorso scolastico dei bambini, valorizzandone le sue peculiarità. Ora, come richiesto dalla risoluzione, invieremo la trascrizione dell'audizione al governo regionale e continueremo a monitorare la questione, anche attraverso ulteriori audizioni ai sindacati e ai dirigenti scolastici dei poli per l'infanzia coinvolti nella sperimentazione del sistema".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA