L'Assemblea torna a riunirsi il 24 e il 25 luglio

Il Consiglio Valle è convocato mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, a partire dalle 9, per discutere un ordine del giorno composto di 74 oggetti, di cui 35 rinviati dalla seduta precedente.

L'Assemblea tratterà 14 interrogazioni, di cui una del gruppo Forza Italia (richiesta di informazioni su eventuali tensioni tra il personale della Casinò de la Vallée e l'azienda).

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ne ha depositate cinque (manutenzione dell'area sgambamento cani di via Tzamberlet di Aosta; notizie sugli studi per il collegamento funiviario Pila/Cogne; esiti dell'incontro tra Rfi, imprese e Regione sul rispetto delle tempistiche di riapertura della ferrovia; riproposizione della giornata di screening gratuito per le maculopatie; procedura di presa in carico delle persone affette da dipendenza) come il gruppo Progetto civico progressista (acquisizione delle società Eos Monte Rughe e Ven-Sar da parte di Cva Eos; informazioni sulle sedi utilizzate dalla cooperativa Lo Dzeut; stato dell'arte e cronoprogramma del collegamento funiviario Pila/Cogne; informazioni sulla diffusione del consumo di crack sul territorio regionale; notifica del Garante della privacy relativa all'attuazione della nuova disciplina sul Fascicolo sanitario elettronico).

Sono tre le interrogazioni del gruppo Rassemblement Valdôtain (initiatives pour rappeler le bombardement du 23 août 1944 sur Pont-Saint-Martin; stato dei lavori dell'ospedale di comunità presso la casa di riposo J.B. Festaz di Aosta; prestazioni di assistenza odontoiatrica erogate dal Servizio sanitario regionale).

Delle 43 interpellanze iscritte, cinque sono del gruppo Forza Italia, 15 della Lega, una del gruppo Misto, nove di Pcp, 13 di Rv. All'ordine del giorno anche 12 mozioni.



