Sapinet, "decreto Salva casa non è immediatamente applicabile"

"Il decreto 'Salva casa' non è immediatamente applicabile ma necessita del recepimento da parte della Regione. Abbiamo inviato una comunicazione in tal senso ai Comuni rilevando che la legge regionale 11/1998 contiene una disciplina specifica per tutti i temi affrontati dal decreto richiamando l'applicazione della nostra legge regionale". Lo ha detto l'assessore regionale Davide Sapinet, rispondendo in aula ad un'interrogazione di Andrea Manfrin (Lega Vda) sull'applicabilità nel territorio regionale del decreto "Salva casa".

"I lavori di conversione del decreto in legge - ha aggiunto Sapinet - stanno procedendo a livello parlamentare e di Conferenza delle Regioni. Il Mit ha dettagliatamente analizzato le proposte emendative delle Regioni, individuandone diverse meritevoli di essere recepite. Analogo lavoro, con analoghi risultati, è stato fatto nei confronti dei quasi 600 emendamenti presentati durante l'esame della Commissione della Camera preposta. Il Governo regionale resta dunque in attesa che il testo normativo trovi una formulazione consolidata e più definitiva e diventi legge dello Stato".

"Rilevo con favore - ha replicato Manfrin - la volontà da parte del Governo regionale di recepire quanto espresso nel 'Salva casa' che va nella direzione di eliminare lacci e lacciuoli burocratici, semplificando le procedure per la regolarizzazione di opere edilizie con minime difformità rispetto ai progetti originari che però non consentono ai proprietari di casa di poter disporre liberamente dei propri beni soprattutto se intendono affittarli o venderli.



