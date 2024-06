Al Castello di Bosses le opere di tre artisti valdostani

Sarà inaugurata sabato 6 luglio alle 17 presso il Castello di Bosses la mostra 'Fil rouge' di Fulvio Vicquéry, 'Serie nature' di Salvatore Cosentino e 'Il mondo che verrà' di Michele Turco. L'evento dà il via alla stagione degli eventi estivi del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, con il sostegno del Consiglio Valle.

I tre artisti valdostani, con sensibilità e stili diversi, presentano la loro visione del mondo tra ricerca, precisione ed evocazione: acquerelli, carta intagliata, aerografo, olio su tela sono le tecniche usate dagli artisti per rappresentare al meglio le loro opere, raffigurando anche usi e tradizioni tipici della vallata del Gran San Bernardo. Il Castello di Bosses diventa così l'ideale fil rouge che collega queste tre personalità, in un'esposizione che omaggia la sincerità, la concretezza e la passione creativa.

La mostra sarà aperta dal 7 luglio al 1/o settembre, tutti i giorni (lunedì escluso) dalle ore 11 alle ore 19.

Fulvio Vicquéry ha frequentato il liceo artistico di Brera a Milano e la facoltà di architettura all'Università di Torino.

Designer da oltre quarant'anni, alterna le matite colorate, i pennelli e la computer grafica con i suoi programmi di disegno, ritocco fotografico, impaginazione e montaggio video. Negli ultimi anni si avvicina alla tecnica della carta intagliata e parallelamente esplora la costruzione di solidi tridimensionali realizzando complementi d'arredo con carte di varia grammatura dipinta o stampata in precedenza e sovente decorata con cristalli Swarovski, noti per filtrare e scomporre la luce in lampi colorati.

Salvatore Cosentino, dopo il diploma all'Accademia di belle arti di Firenze, si dedica alla didattica dell'arte oltre che all'illustrazione, pittura e decorazione privilegiando la tecnica dell'aerografo. Nel 1995 inizia la collaborazione con lo studio Ms Artrix Design di Aosta con creazioni e decorazioni di moto custom. Dal 2017 svolge attività di docenza nei corsi di aerografia organizzati dal Dc Center a Torino e collabora con Droma Sport di Milano per la decorazione di scarpe sportive. Dal 1995 fa parte dell'Associazione aerografisti italiani e promuove l'arte della tecnica attraverso eventi, corsi ed esposizioni su tutto il territorio italiano.

Michele Turco inizia la sua ricerca artistica nel 1972, improntandola ad una rilettura del linguaggio delle avanguardie storiche. Nel corso degli anni attraversa una serie di cicli pittorici, realizzando quadri di ispirazione metafisico-surrealista, quindi traendo dall'esperienza impressionista di Manet e dall'espressionismo astratto americano per ampliare poi la sua ricerca a nuovi materiali, anche di recupero. Nel 2023, riprende la pittura a olio e realizza una serie di quadri di impronta impressionista con la tecnica del "dripping" con campiture monocrome, realizzando una serie di esposizioni personali in Italia e in Europa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA