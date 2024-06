Prima commissione, parere favorevole alla legge omnibus

La prima Commissione 'Istituzioni e autonomia' ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi di minoranza, sulla legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2024 (legge 'omnibus'). Si conclude così il percorso in Commissione del disegno di legge presentato dalla giunta regionale il 22 maggio scorso e assegnato alle cinque commissioni consiliari che hanno analizzato e votato gli articoli di loro competenza, mentre la prima Commissione ha fatto da capofila e il consigliere Roberto Rosaire (Uv) relazionerà in Consiglio anche a nome degli altri relatori.

Il provvedimento, composto di 28 articoli, contiene modificazioni o abrogazioni puntuali della legislazione regionale volte a rispondere a esigenze di manutenzione e di semplificazione normativa e, come specifica il presidente della prima Commissione, Erik Lavevaz (Uv), "sarà probabilmente portato all'attenzione del Consiglio nell'adunanza già convocata per il 19 e 20 giugno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA