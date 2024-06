Chiusura statale 26 a Montjovet, Rv chiede audizione Sav

Con una lettera inviata al Presidente della Seconda Commissione consiliare (e per conoscenza al Presidente del Consiglio Valle) il gruppo consiliare di Rassemblement valdotain ha chiesto l'audizione dei referenti nominati dalla Regione Autonoma in seno al cda della Sav spa a seguito delle notizie apparse sulla chiusura della strada della Mongiovetta. Obiettivo della convocazione è di avere delucidazioni sull'intervento in oggetto, nonché sulle ricadute che interesseranno gli utenti e la società.



