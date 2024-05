Polemiche su cerimonia Chanoux, Forza Italia torna alla carica

"Nel futuro occorrerà fare più attenzione nell'organizzazione di eventi ufficiali e sono certo che si farà tesoro di questo inaccettabile scivolone. E' grave fare delle affermazioni di questo genere, in cerimonie istituzionali, davanti alla figura di un Presidente che ha anche le competenze prefettizie e ad un Deputato della Repubblica". Lo ha detto Pierluigi Marquis, capogruppo di gruppo Forza Italia, presentando in aula un'interrogazione a risposta immediata riguardante la cerimonia che si è tenuta il 18 maggio a Rovenaud di Valsavarenche in occasione dell'80/o anniversario della morte di Emile Chanoux.

"A margine della cerimonia - ha sottolineato Marquis - si sono esibiti alcuni musicisti che con una canzone e con un video successivo pubblicato sui social media hanno pronunciato parole di spregio nei confronti della Repubblica italiana ("Roma pattumiera e nemica della Regione"). Sempre sui social, vi sono state delle affermazioni polemiche sulla partecipazione dei Sindaci alla manifestazione con la fusciacca tricolore".

La replica del presidente della Regione, Renzo Testolin: "Il clima di campagna elettorale che occupa ormai stabilmente le nostre vite è comprensibile, ma queste polemiche forzate ed estrapolate dal contesto sembrano piuttosto un eccesso di protagonismo delle periferie che un vero problema del centro.

Dico questo perché, se non ricordo male, i rappresentanti di Pays d'Aoste Souverain nel 2023 furono ricevuti a Palazzo Chigi da rappresentanti del Governo e della maggioranza, consegnando loro in questa occasione un dossier sulla zona franca, definito 'il primo passo verso una più ampia autonomia di governo e l'autodeterminazione dei valdostani nel medio e lungo termine'.

Volevo capire che a questo proposito non c'era alcuna preoccupazione da parte delle Istituzioni romane riguardo alle idee e alle intenzioni di Pas". Riguardo all'iniziativa di Forza Italia, ha poi aggiunto: "E' interessante e del tutto legittimo poter esprimere opinioni e giudizi in tutte le situazioni e soprattutto in momenti particolari come quello della commemorazione di Chanoux, ma sarebbe certamente più opportuno farlo quando si partecipa personalmente a queste manifestazioni e a queste situazioni , in segno di rispetto e attenzione agli eventi celebrati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA